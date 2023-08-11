Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Asrenum Panglima TNI: Perencanaan Cermat Tentukan Pengambilan Keputusan yang Tepat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |00:50 WIB
Asrenum Panglima TNI: Perencanaan Cermat Tentukan Pengambilan Keputusan yang Tepat
Asrenum Panglima TNI Laksda Hery Putranto (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

 

JAKARTA - Perencanaan merupakan unsur utama yang harus terlebih dahulu dilakukan untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Perencanaan yang baik tidak hanya sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan, namun harus dimulai dari pra-kegiatan sampai dengan dilaksanakan penilaian atau evaluasi dari perencanaan tersebut.

Sebaik apapun perencanaan apabila tidak dapat dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang ada, berarti perencanaan tersebut tidaklah sempurna.

Hal tersebut disampaikan Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksda Hery Puranto, saat membuka Sosialisasi Kebijakan dan Perencanaan TNI Tahun 2023, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/8/2023).

Asrenum Panglima TNI mengatakan bahwa saat ini pemerintah bertekad mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan perencanaan yang tepat, jelas, terukur dengan harapan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

“Sebagai bagian dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan, TNI dalam perencanaannya telah merujuk pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg) yang telah menjabarkan alur penyusunan dokumen-dokumen strategis perencanaan bidang pertahanan,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/340/3185274/tni-b73K_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Bantu Korban Letusan Gunung Semeru hingga Terjang Banjir Lahar Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184196/tni-5I3Z_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Jadi Tamu Kehormatan di Perayaan 250 Tahun Marinir AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183444/dpr-0Lfu_large.jpg
Soal Perjanjian RI-Australia, DPR Ingatkan Sifatnya Konsultasi Bukan Aliansi Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182980/tni-wxTk_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Upacara Medal Parade di Afrika Tengah, Kenang Prajurit yang Gugur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334/tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841/tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement