Antisipasi Fenomena El Nino, Wapres: Jaga Stok Pangan dengan Percepat Penanaman Padi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah telah menyiapkan antisipasi untuk menghadapi fenomena El Nino. Pasalnya, fenomena ini akan membawa kekeringan yang berdampak pada stabilitas stok pangan.

Apalagi, menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) El Nino akan berdampak kekeringan di wilayah Indonesia lebih panjang dibandingkan dalam tiga tahun terakhir.

“Pemerintah sudah mengantisipasi tentang adanya El Nino ini dan juga sudah disiapkan instrumen-instrumennya untuk mengatasinya,” kata Wapres usai meresmikan Masjid KH Hasyim Asyari di Tuban, Jawa Timur, Kamis (10/8/2023).

Wapres mengatakan salah satu untuk menjaga stok padi diantaranya dengan mempercepat penanamannya. Khususnya di wilayah-wilayah yang masih memiliki banyak cadangan air karena masih mengalami hujan seperti di Jawa Timur, Sumatera Selatan, juga di Sulawesi Selatan.

“Soal penanaman padi untuk mengantisipasi itu di daerah-daerah yang diperkirakan masih bisa ditanami sebagian di Jawa Timur, Sumatera Selatan, ada di Sulawesi Selatan, dan dipercepat segera penanamannya itu,” ungkap Wapres.