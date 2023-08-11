Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Transformasi Tak Ubah Tujuan, AHY: Untuk Hadapi Perkembangan Zaman

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |01:58 WIB
Transformasi Tak Ubah Tujuan, AHY: Untuk Hadapi Perkembangan Zaman
Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncur buku terkait perjalanan hidupnya. Ada 4 buku yang diluncurkan, di antaranya berjudul TNI Hebat Negara Kuat, Mewujudkan Indonesia Emas 2045, Merayakan Demokrasi Tanpa Polarisasi, dan Bersama Kita Kuat Bersatu Kita Bangkit.

AHY menjelaskan bahwa melalui buku tersebut dapat saling mengingatkan pentingnya untuk terus melakukan transformasi. Tak hanya diri sendiri, tapi juga untuk bangsa Indonesia.

"Tentunya sebagai bangsa juga kita harus terus bertransformasi untuk menghadapi perkembangan zaman yang luar biasa, berkembang cepat dengan segala tantangannya," ujarnya usai Peluncuran Buku Tetralogi Transformasi AHY di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Dalam peluncuran tersebut nampak dihadiri banyak elit politik dan aktivis. Salah satunya Ketua Umum DPP Partai Perindo Harry Tanoesoedibjo, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Bacapres Anies Baswedan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Kemudian, Aktivis Rocky Gerung dan politikus Yeni Wahid.

Lanjut AHY bahwa menuturkan bahwa transformasi pada hakikatnya tidak mengubah tujuan hidup, seperti dirinya yang dahulu berproses sebagai militer kini menjadi politikus.

"Tujuannya tidak berubah, perjalanannya panjang, dan tidak ada akhir, karena yang pasti adalah perubahan itu sendiri, oleh karena itu saya hanya ingin mengingatkan bahwa tujuan itu tidak boleh berubah," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
