HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Indonesia Butuh Pemimpin yang Berani!

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |03:15 WIB
Jokowi: Indonesia Butuh Pemimpin yang Berani!
Presiden Jokowi bertemu pemred media (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal pemimpin Indonesia yang akan datang. Kepala Negara kembali mengharapkan sosok pemimpin yang berani dalam setiap mengambil kebijakan.

"Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani untuk menjaga kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk memajukan bangsa," kata Presiden sebagaimana dikutip dari Twitternya, Kamis (10/8/2023).

Misalnya, kata dia, pemimpin yang berani itu dalam mengambil kebijakan hilirisasi industri. Menurutnya, ini kebijakan berani oleh Indonesia yang menghadapi tantangan tidak mudah dan dapat berdampak terhadap ekonomi nasional.

Karena itulah, sebagaimana yang disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional Jakarta, diperlukan konsistensi untuk mempertahankan kebijakan yang telah ada.

"Jadi, ke depan saya kira bukan tentang siapa presidennya, melainkan kesanggupan sekaligus keberanian untuk konsisten terhadap apa yang sudah kita mulai," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
