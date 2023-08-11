Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Keluarga Brigadir J Kecewa Hukuman Sambo Dipangkas, LPSK: Bisa Ajukan Penetapan Restitusi

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |03:30 WIB
Keluarga Brigadir J Kecewa Hukuman Sambo Dipangkas, LPSK: Bisa Ajukan Penetapan Restitusi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyarankan kepada orangtua almarhum Brigadir Joshua untuk mengajukan restitusi via penetapan pengadilan.

Diketahui, orangtua Brigadir J, Samuel Hutabarat kecewa lantaran Mahkamah Agung mengubah vonis hukuman mati Ferdy Sambo menjadi seumur hidup.

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya telah menawarkan kepada keluarga Brigadir Joshua ihwal permohonan perlindungan. Kendati demikian, Edwin mengatakan hingga akhir persidangan, tidak ada respons dari keluarga Joshua.

"Tetapi kalau seandainya permohonan perlindungan itu ada dan kami lindungi, tentu salah satu hak yang dapat diupayakan adalah hak atas restitusi. Yaitu ganti kerugian atas peristiwa pidana tersebut kepada pihak pelaku," jelas Edwin, Jumat (11/8/2023).

Di sisi lain, Edwin mengungkapkan meski kondisi putusan Sambo telah ada serta sudah turunnya kasasi, restitusi tetap bisa diajukan. Dia mengatakan masih ada jalan lainnya guna mengajukan hak restitusi melalui pengajuan penetapan pengadilan.

"Tetapi kalau seandainya putusan pada perkara pokoknya sudah inkrah, Undang-Undang juga memberikan jalan yaitu melalui proses penetapan. Dalam proses penetapan itu sederhana, mungkin dia cuma dua hingga tiga kali sidang itu selesai," tutur Edwin.

"Kalau dari prosesnya sederhana, baik dari LPSK maupun pihak keluarga bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meminta penetapan restitusi," lanjut Edwin.

