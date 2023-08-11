Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 11 Agustus: Otak Bom Bali Ditangkap dan Dipenjara di Kuba

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |05:42 WIB
Peristiwa 11 Agustus: Otak Bom Bali Ditangkap dan Dipenjara di Kuba
Hambali ditangkap pada Agustus 2003 dan dipenjara di Guantanamo, Kuba. (Foto: Dimas Ardia/Getty/BBC)
A
A
A

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 11 Agustus. Guna mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang berlangsung, sebagaimana dikutip dari sejumlah sumber:

1934 - Penjara Alcatraz Dibuka

Pulau Alcatraz adalah sebuah pulau yang terletak di tengah Teluk San Francisco di California, Amerika Serikat. Pulau ini menjadi penjara federal pada Agustus 1934.

 BACA JUGA:

Penjara ini ditujukan untuk narapidana-narapidana yang sering membuat masalah di penjara federal Amerika lainnya (meloloskan diri, membuat keonaran, pembunuhan sesama napi, dan sebagainya).

Selama 29 tahun penggunaannya, di penjara mendekam penjahat-penjahat terkenal kelas kakap

1937 - Hari Kelahiran Alm Hasri Ainun Habibie

dr. Hj. Hasri Ainun Besari biasa dipanggil Ainun ini lahir di Semarang, Jawa Tengah, 11 Agustus 1937. Ainun meninggal di Munchen, Jerman pada 22 Mei 2010 di usia 72 tahun.

Ia adalah istri dari Presiden Indonesia Ketiga BJ. Habibie dan menjadi Ibu Negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement