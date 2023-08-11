Peristiwa 11 Agustus: Otak Bom Bali Ditangkap dan Dipenjara di Kuba

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 11 Agustus. Guna mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang berlangsung, sebagaimana dikutip dari sejumlah sumber:

1934 - Penjara Alcatraz Dibuka

Pulau Alcatraz adalah sebuah pulau yang terletak di tengah Teluk San Francisco di California, Amerika Serikat. Pulau ini menjadi penjara federal pada Agustus 1934.

BACA JUGA:

Penjara ini ditujukan untuk narapidana-narapidana yang sering membuat masalah di penjara federal Amerika lainnya (meloloskan diri, membuat keonaran, pembunuhan sesama napi, dan sebagainya).

Selama 29 tahun penggunaannya, di penjara mendekam penjahat-penjahat terkenal kelas kakap

1937 - Hari Kelahiran Alm Hasri Ainun Habibie

dr. Hj. Hasri Ainun Besari biasa dipanggil Ainun ini lahir di Semarang, Jawa Tengah, 11 Agustus 1937. Ainun meninggal di Munchen, Jerman pada 22 Mei 2010 di usia 72 tahun.

BACA JUGA: Momen Romantis Habibie dan Ainun di Malam Takbiran

Ia adalah istri dari Presiden Indonesia Ketiga BJ. Habibie dan menjadi Ibu Negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999.