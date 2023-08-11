Wapres Ungkap Tiga Instrumen Mitigasi Hadapi El Nino, Apa Saja?

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan tiga instrumen mitigasi untuk menghadapi fenomena El Nino. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu muka laut yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah, berpotensi mengakibatkan berkurangnya curah hujan dan menimbulkan kekeringan di Indonesia.

Sementara itu, kondisi El Nino ini diperkirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan mengalami puncaknya di Indonesia sekitar bulan Oktober-November.

“Pemerintah sudah mengantisipasi adanya El Nino dan sudah disiapkan juga instrumen-instrumen untuk mengatasinya,” tutur Wapres dalam keterangannya usai meresmikan Masjid K.H. Hasyim Asy'ari Ma’had Bahrul Huda, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dikutip Jumat (10/8/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, sebagai langkah pertama, dengan melakukan penanaman padi lebih awal di daerah-daerah yang tidak dilanda kekeringan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kelangkaan stok beras saat terjadinya puncak El Nino.

“Daerah-daerah yang diperkirakan masih bisa ditanami, yaitu sebagian di Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan di daerah Sulawesi Selatan agar dipercepat segera penanamannya,” imbuh Wapres.

Selain penanaman lebih, tambah Wapres, pemerintah juga telah menyiapkan stok beras melalui Bulog dari hasil panen raya petani.

“Kemudian nanti kita sudah menyerap [hasil panen raya petani] untuk menyiapkan stok Bulog,” papar Wapres.

Terakhir, sebagai langkah mitigasi ketiga, pemerintah juga telah menyiapkan opsi impor beras dari negara lain. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan kecukupan beras bagi masyarakat dalam menghadapi dampak terburuk yang mungkin terjadi akibat El Nino.