Haul Ke-514 Sunan Bonang, Wapres: Wariskan Dakwah Islam yang Toleran

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menghadiri Haul Ke-514 Syekh Maulana Makdum Ibrahim atau dikenal Sunan Bonang di Alun-Alun Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis (10/8/2023) malam.

Pada kesempatan itu, Wapres mengungkapkan peran Wali Songo (sembilan wali) yang menyebarkan Islam di Nusantara, termasuk Sunan Bonang. Dia berhasil menjadikan Indonesia kini menjadi salah satu negara paling toleran di dunia dalam kehidupan beragama.

Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, tetapi tetap dapat hidup berdampingan secara aman, damai, dan harmonis dengan pemeluk agama lain.

“Kita bersyukur, berkat tuntunan wali itu, kita orang Indonesia paling dikenal oleh dunia sebagai bangsa yang paling toleran di dunia,” ungkap Wapres saat memberikan sambutannya.

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa cara berdakwah Sunan Bonang sangat menarik karena menggunakan cara dan tutur kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

“Beliau berdakwahnya dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dengan cara yang toleran, menggunakan kalimat-kalimat yang santun, menggunakan kalimat-kalimat yang baik (qaulan ma'rufun), menggunakan kalimat-kalimat yang mulia (qaulan kariman), menggunakan kalimat yang lurus, dengan cara yang dimengerti oleh orang,” terangnya.

Kini, kata Wapres, Indonesia telah menjadi rujukan dunia dalam hal membangun kehidupan beragama yang toleran. “Sekarang ini bukan saatnya bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi mestinya bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena apa? Karena banyak nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang toleran, yang diajarkan dan dipraktikkan di Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang paling toleran di dunia,” ujarnya.

Bahkan, tutur Wapres, ada seorang produser film asal Perancis yang telah membuat film tentang Islam yang toleran di Indonesia. Film ini tercipta setelah melalui serangkaian penelitian di berbagai daerah di Indonesia seperti kehidupan di sekitar Borobudur, Gunung Bromo, dan kehidupan Suku Badui di Banten.

“Bahkan ada satu pesantren, dibuat filmnya dan diputar di festival di London, orang-orang sana bilang apa? Ini dia calon pemimpin, the future leader in the world, inilah calon pemimpin dunia di masa yang akan datang, yaitu para santri yang ada di pesantren itu,” ungkap Wapres.

Terakhir, Wapres menegaskan bahwa segala pujian untuk Indonesia yang disebut sebagai salah satu negara paling toleran di dunia diperoleh dari hasil perjuangan para wali, termasuk Sunan Bonang.

“Inilah ajaran-ajaran beliau itu. Karena itu mari kita umat Islam melanjutkan ajaran ini, ajaran yang baik, yang membawa kemaslahatan,” ajaknya.