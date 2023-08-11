Berbekal Informasi dari Polri, KPK Fokus Buru Harun Masiku di Indonesia

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengantongi informasi dari Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) soal perlintasan buronan Harun Masiku di Indonesia. Ke depannya, KPK bakal memfokuskan pencarian terhadap Harun Masiku di Indonesia.

"Informasi terakhir itu, tentu nanti ke depan kami fokuskan pencarian di dalam negeri, kalau memang betul bahwa yang bersangkutan kemudian telah melintas ke dalam negeri," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (11/8/2023).

Ali mengklaim bahwa pihaknya baru mendapatkan informasi soal Harun Masiku ada di Indonesia. Sementara sebelumnya, kata Ali, KPK hanya mendapatkan informasi bahwa Harun Masiku bersembunyi di luar negeri.

"Informasi yang beberapa waktu lalu, beberapa bulan yang lalu, itu kami peroleh dia memang berada di luar negeri itu, sehingga tim kami, tim KPK langsung datang ke sana," ucap Ali.

"Beberapa orang berkoordinasi dengan pihak otoritas di sana, langsung melakukan pencarian di beberapa lokasi, ternyata memang keberadaannya tidak ditemukan," sambungnya.

Ali menambahkan, KPK kedepannya akan meningkatkan koordinasi dengan Polri berkaitan dengan perburuan Harun Masiku di Indonesia. "Pencarian yang KPK lakukan tentu kerja sama antara KPK dengan Polri. KPK meminta bantuan dari pihak polri untuk melakukan pencarian," katanya.