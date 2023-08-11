Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berbekal Informasi dari Polri, KPK Fokus Buru Harun Masiku di Indonesia

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:01 WIB
Berbekal Informasi dari Polri, KPK Fokus Buru Harun Masiku di Indonesia
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengantongi informasi dari Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) soal perlintasan buronan Harun Masiku di Indonesia. Ke depannya, KPK bakal memfokuskan pencarian terhadap Harun Masiku di Indonesia.

"Informasi terakhir itu, tentu nanti ke depan kami fokuskan pencarian di dalam negeri, kalau memang betul bahwa yang bersangkutan kemudian telah melintas ke dalam negeri," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (11/8/2023).

 BACA JUGA:

Ali mengklaim bahwa pihaknya baru mendapatkan informasi soal Harun Masiku ada di Indonesia. Sementara sebelumnya, kata Ali, KPK hanya mendapatkan informasi bahwa Harun Masiku bersembunyi di luar negeri.

"Informasi yang beberapa waktu lalu, beberapa bulan yang lalu, itu kami peroleh dia memang berada di luar negeri itu, sehingga tim kami, tim KPK langsung datang ke sana," ucap Ali.

 BACA JUGA:

"Beberapa orang berkoordinasi dengan pihak otoritas di sana, langsung melakukan pencarian di beberapa lokasi, ternyata memang keberadaannya tidak ditemukan," sambungnya.

Ali menambahkan, KPK kedepannya akan meningkatkan koordinasi dengan Polri berkaitan dengan perburuan Harun Masiku di Indonesia. "Pencarian yang KPK lakukan tentu kerja sama antara KPK dengan Polri. KPK meminta bantuan dari pihak polri untuk melakukan pencarian," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polri Harun Masiku Buronan KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement