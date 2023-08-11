Kisah Sandiwara Perang Untung Surapati demi Selamatkan Mataram dari VOC Belanda

JAKARTA - Sandiwara perang antara pasukan Pasuruhan di bawah Untung Surapati dengan VOC muncul. Sultan Amangkurat II kala itu meminta bantuan ke VOC untuk upayanya menaklukkan Pasuruhan, yang sebenarnya adalah sandiwara belaka. Sosok yang diperintahkan menghadap VOC adalah Adipati Secanagara.

Kejadian itu untuk meyakinkan VOC bahwa Kerajaan Mataram di bawah Sultan Amangkurat II bermusuhan dengan Pasuruhan. Hal ini ditandaskan sewaktu pasukan Kartasura telah sampai di Pasuruhan, disarankan oleh Sunan Amangkurat II, hendaklah tidak melakukan penyerangan terlebih dahulu sebelum pasukan VOC dari Jepara tiba.

Di sisi lain berdasarkan "Untung Surapati : Melawan VOC Sampai Mati : Kisah dan Sejarah Hidup Untung Surapati Sejak Jadi Budak Hingga Pahlawan" dari Sri Wintala Achmad mengisahkan Untung Surapati di Pasuruhan telah mendengar kabar, kalau Pasuruhan akan diserbu oleh pasukan VOC dan pasukan dari Kartasura yang menjadi ibu kota Kerajaan Mataram islam.

Ia pun mendengar kabar kalau para adipati pesisir dan Adipati Cakraningrat telah berkemah di Gentong. Sementara kabar yang tersiar, pasukan VOC yang dipimpin oleh Pangeran Cakrakusuma, putra Adipati Cakraningrat, yang berangkat dari Sampang melalui jalur laut akan menyerang Pasuruhan.

Pada malam harinya, Untung Surapati datang ke perkemahan Gentong. Berunding dengan Adipati Cakraningrat. Perihal apa yang diperundingkan antara keduanya, Babad Trunajaya-Surapati tidak menjelaskan secara detail. Naskah tersebut hanya menyebutkan bahwa malam hari, keduanya berunding. Sementara siang harinya, meraka berhadap-hadapan di medan laga.

Tetapi bila menengok pada uraian Babad Trunajaya- Surapati sebelumnya perihal pesan Sunan Amangkurat II kepada pasukannya, untuk berpandai-pandai dalam berpura-pura saat berperang dengan pasukan Pasuruhan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa perundingan antara Untung Surapati dan Adipati Cakraningrat, berkisar mengenai perang yang tidak menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak.

Perang tersebut sekadar siasat Sunan Amangkurat II agar hubungannya dengan Untung Surapati tidak tercium oleh para petinggi VOC baik yang ada di Jepara maupun Batavia. Sebab bila tahu maka akan berpengaruh terhadap stabilitas segala hal, termasuk keamanan di ibu kota Kartasura.