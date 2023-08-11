Satgas Polri Tangkap 898 Tersangka Kasus TPPO, Korbannya Dijadikan ABK hingga PSK

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) TPPO bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejauh ini telah menangkap 898 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa, jumlah itu berdasarkan analisa dan evaluasi periode 5 Juni hingga 9 Agustus 2023.

"Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 898 orang," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Adapun, jumlah laporan polisi yang masuk terkait perdagangan manusia sampai saat ini sebanyak 752 laporan.

Dari jumlah tersebut, Ramadhan menyebut bahwa, pihak Satgas TPPO telah menyelamatkan 2.287 orang dari kejahatan perdagangan orang.