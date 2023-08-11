Peluncuran Bukunya Dihadiri Politisi Lintas Partai, AHY: Kita Tidak Bicara Koalisi

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncur buku terkait perjalanan hidupnya. Ada 4 buku yang diluncurkan, di antaranya berjudul TNI Hebat Negara Kuat, Mewujudkan Indonesia Emas 2045, Merayakan Demokrasi Tanpa Polarisasi, dan Bersama Kita Kuat Bersatu Kita Bangkit.

AHY menjelaskan bahwa melalui buku tersebut dapat saling mengingatkan pentingnya untuk terus melakukan transformasi. Tak hanya diri sendiri, tapi juga untuk bangsa Indonesia.

"Tentunya sebagai bangsa juga kita harus terus bertransformasi untuk menghadapi perkembangan zaman yang luar biasa, berkembang cepat dengan segala tantangannya," ujarnya usai Peluncuran Buku Tetralogi Transformasi AHY di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Dalam peluncuran tersebut nampak dihadiri banyak elite politik dan aktivis. Salah satunya Ketua Umum DPP Partai Perindo Harry Tanoesoedibjo, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Bacapres Anies Baswedan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Kemudian, Aktivis Rocky Gerung dan politikus Yeni Wahid.

Namun AHY memastikan, ketua umum dan petinggi partai politik yang hadir dalam acara peluncuran buku tetralogi miliknya sama sekali tidak membahas soal koalisi Pilpres 2024.

Dalam pertemuan singkat sebelum acara berlangsung, mereka hanya membahas soal masalah kebangsaan.

“Yang jelas hari ini bukan acara politik walaupun banyak politisi yang datang, tidak bicara koalisi kita," ujar AHY.