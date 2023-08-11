Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Sandiaga Uno Dihampiri Warga saat Pidato, Tangannya Diangkat Lalu Teriak: RI 1

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |11:13 WIB
Momen Sandiaga Uno Dihampiri Warga saat Pidato, Tangannya Diangkat Lalu Teriak: RI 1
Sandiaga Uno saat tangannya diangkat warga sambil teriak RI 1 (Foto: dok)
A
A
A

BANDUNG - Momen mengejutkan terjadi dalam kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno ke Desa Wisata Alamendah, Rancabali Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis 10 Agustus 2023.

Kehadirannya dalam program ADWI disambut antusias masyarakat. Bahkan, Sandiaga diteriaki 'RI 1' oleh warga di sana dan tangannya diangkat.

Momen tersebut terjadi ketika Sandiaga Uno akan langsung membantu warga dalam pengelolaan desa wisata.

"Nggak pake lama, nggak pake ribet, nggak pake proposal, nggak pake nanti dan nggak pake besok, semua bapak-ibu terima, Insya Allah, bisa dikaryakan untuk siapa? Untuk masyarakat desa wisata," ujar Sandiaga Uno.

"Inilah program ADWI, jadi saya ingat banget, karena saya pernah datangi masing-masing (desa wisata), misalnya ke Desa Alamendah, jadi waktu itu seru banget, sampai ke air terjun dan ada silat (anak-anak) di ujung (acara)," imbuhnya.

"Masih ada silatnya nggak?" tanya Sandiaga Uno disambut kompak warga 'masih'.

"Yang silat itu udah tumbuh gede atau masih segitu-segitu aja dia?" tanya Sandiaga Uno disambut gelak tawa warga.

"Udah tinggi ya," godanya lagi.

