PEMILU.AI Bantu Caleg Petakan Strategi Kampanye, Menang dengan Satu Klik

JAKARTA – Memasuki tahun politik, kampanye politik memerlukan pendekatan inovatif dan terukur, apalagi di era digital. Platform PEMILU.AI, menawarkan kemudahan bagi para calon legislatif (Caleg) untuk meraih kemenangan dengan Satu Klik.

Dalam Platform tersebut terdapat berbagai fitur canggih dan membuat PEMILU.AI menjadi game-changer dalam dunia politik Indonesia.

“PEMILU.AI dirancang untuk menganalisis big data, di antaranya data politik, data sosial ekonomi, data demografi, data profil persona caleg, hingga data media sosial dan media online dari daerah pemilihan, diolah dengan machine learning dan artificial intelligence sehingga bisa memberikan rekomendasi microtargeting strategi kampanye tepat sasaran sesuai wilayah dan kelompok sasaran, serta persona caleg agar target suara tercapai” kata CEO PEMILU.AI, Luky Djani dalam keterangan tertulis, Jumat (11/8/2023).

Para caleg dimanjakan oleh PEMILU.AI, karena mereka bisa dengan mudah memahami dapil dengan kompleksitas masalah dan pemilih yang beragam. Dengan teknologi generative AI, platform ini mampu memberikan rekomendasi kampanye sesuai dengan persona individu caleg dan kekuatan partai.

Dengan Satu Klik, caleg akan mendapatkan kecamatan prioritas dan target suaranya, isu kritikal, strategi kampanye, kegiatan kampanye, serta kelompok sasaran di tiap kecamatan. Semua strategi kampanye tersedia dalam Satu Klik.

Koordinasi dan manajemen kampanye politik juga semakin efisien dengan aplikasi timses dari PEMILU.AI. Dalam Satu Klik, setiap aktivitas kampanye dapat dikelola dengan mudah.

Caleg dan tim suksesnya dapat melakukan penjadwalan, alokasi sumber daya, dan menganalisis masukan dari pemilih dengan cepat dan akurat. Semua langkah strategis dalam kampanye tersedia dalam Satu Klik, sehingga waktu dan energi dapat lebih fokus pada pemilih potensial.