HOME NEWS NASIONAL

Eks Direktur Pajak Dipanggil KPK terkait Kasus Pencucian Uang Rafael Alun

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |11:51 WIB
Eks Direktur Pajak Dipanggil KPK terkait Kasus Pencucian Uang Rafael Alun
Eks Direktur Pajak dipanggil KPK terkait TPPU Rafael ALun/Foto: MPI
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan pengembangan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Amri Zaman, hari ini.

Ia bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo (RAT).

 BACA JUGA:

"Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi Amri Zaman (Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jendral Pajak)," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (11/8/2023).

Belum diketahui apa yang ingin didalami penyidik dari keterangan Amri Zaman. Tapi, belakangan ini KPK sedang intensif mengusut aliran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo lewat pemeriksaan saksi-saksi.

 BACA JUGA:

KPK sendiri telah menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka TPPU. KPK menduga ada beberapa aset-aset Rafael Alun yang berasal dari TPPU. Rafael diduga dengan sengaja mengalihkan hasil penerimaan gratifikasinya ke sejumlah aset.

