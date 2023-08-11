Eks Direktur Pajak Dipanggil KPK terkait Kasus Pencucian Uang Rafael Alun

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan pengembangan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Amri Zaman, hari ini.

Ia bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo (RAT).

"Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi Amri Zaman (Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jendral Pajak)," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (11/8/2023).

Belum diketahui apa yang ingin didalami penyidik dari keterangan Amri Zaman. Tapi, belakangan ini KPK sedang intensif mengusut aliran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo lewat pemeriksaan saksi-saksi.

KPK sendiri telah menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka TPPU. KPK menduga ada beberapa aset-aset Rafael Alun yang berasal dari TPPU. Rafael diduga dengan sengaja mengalihkan hasil penerimaan gratifikasinya ke sejumlah aset.