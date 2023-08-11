Keroncong, Musik Kesukaan Bung Karno yang Sempat Dilabeli PKI

MALANG – Salah satu musik yang disukai Soekarno, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia adalah keroncong. Konon, kecintaannya kepada musik keroncong membuat Presiden Republik Indonesia pertama ini sering mempromosikan ke luar negeri.

Sejarawan dan peneliti keroncong Rakai Hino Galeswangi menuturkan, Bung Karno dalam biografinya pernah menuturkan bahwa genre musik keroncong inilah yang menjadi favoritnya, sebab musik ini merupakan produk asli Indonesia.

“Bung Karno menyimpulkan (musik keroncong) punyanya Indonesia, bukan punya luar (negeri), makanya dengan memunculkan sifat nasionalisnya, yang membangga-banggakan dirinya Bung Karno kan orangnya narsis, Indonesia adalah saya, saya adalah Indonesia, maka harusnya produk apapun Indonesia harus saya munculkan,” ujar Rakai Hino Galeswangi, pada Jumat pagi (11/8/2023).

Bahkan, kecintaannya membuat Bung Karno pernah menyumbang genre musik keroncong. Sang proklamator ini menganggap keroncong merupakan produk asli Indonesia.

“Bung Karno pernah menyumbang dan menggandrungi juga musik keroncong. Dia senang banget musik keroncong itu, ke genre keroncong, beliau menganggap inilah produk Indonesia asli,” tuturnya.

Tercatat Bung Karno pernah memutarkan musik keroncong yang jadi favoritnya saat kunjungannya ke Belanda dan beberapa negara lainnya. Hal ini tentu membuat musik keroncong menjadi kian dikenal di beberapa negara, sebagai musik asli Indonesia.

Namun, karena identiknya musik keroncong dengan Bung Karno, pasca kejadian gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 30 September 1965, keroncong diidentikkan dengan musiknya para kaum kiri alias sosialis komunis dan menjadi musuh negara, yang tak diperbolehkan dimainkan.