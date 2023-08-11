Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita SBY saat Maju Sebagai Calon Presiden di 2004

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |11:58 WIB
JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membagikan kisah saat dirinya hendak maju sebagai capres dalam Pemilu 2004. SBY ingat betul saat itu dirinya berkeliling Indonesia sepanjang hari untuk bertemu masyarakat.

"Apa yang saya sampaikan? yang saya sampaikan tentu dengan bahasa rakyat adalah visi saya tentang Indonesia 5 tahun kedepan," kata SBY dalam sambutan secara daring di acara "Peluncuran Buku Tetralogi Transformasi AHY,".

Hal itu SBY lakukan lantara merasa telah mendapat amanah untuk memimpin Indonesia. Atas dasar itu, ia mencoba menjelaskan kepada rakyat untuk sampaikan tugasnya yang akan dikerjakan.

"Jadi bukan janji-janji kosong, bukan angin surga karena rakyat akan ingat terus apakah yang telah saya sampaikan itu betul-betul bisa diwujudkan dalam pemerintahan yang saya tuntun," ujar SBY.

Saat itu, kata SBY, kondisi Indonesia pasca-krisis. Atas dasar itu, ia merasa harus menyelesaikan sejumlah masalah dan membawa Indonesia ke arab yang lebih baik lagi.

"Saya berikhtiar bersama para wakil presiden para menteri dan semua yang bertugas di pemerintahan untuk mewujudkan apa yang telah saya sampaikan dalam kampanye politik waktu itu," kata SBY.

Halaman:
1 2
      
