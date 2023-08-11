Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pengamat Nilai 4 Kriteria Calon Pemimpin Idaman Jokowi Ada di Ganjar Pranowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |12:58 WIB
Pengamat Nilai 4 Kriteria Calon Pemimpin Idaman Jokowi Ada di Ganjar Pranowo
Ganjar dan Jokowi saat berada dalam satu pesawat. (Foto: BPMI)
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai, empat kriteria calon peminpin ke depan yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada di lingkarannya. 

Menurutnya, empat kriteria itu merupakan respresentasi untuk figur yang ingin melanjutkan kepemimpinan Jokowi.

 BACA JUGA:

"Versi ini ya punya nyali, berani, konsisten, dan bisa berlari ini tentu selama dari pengalaman Jokowi. Bahwa keempat kriteria itu sebenarnya yang saya lihat adalah bisa menlanjutkan kepemimpinan Jokowi," tutur Ujang saat dihubungi Jumat (11/8/2023).

Kendati demikian, Ujang merasa kriteria itu mencerminkan ada di lingkungan Jokowi. Salah satunya, Ganjar Pranowo.

 BACA JUGA:

"Ke Anies enggak mungkin, karena dia bagian dari oposisi. Jadi saya melihat kalau bicara 4 kriteria versi Jokowi, saya sih melihatnya ke dua capres yang ada di lingkaran Jokowi, Prabowo dan Ganjar," tandasnya.

Sebelummya, Presiden Jokowi memberikan empat syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin negara selanjutnya.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi (pemred) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023). 

Halaman: 1 2
1 2
      
