Soroti Kekerasan Seksual di Pesantren, Wapres Ma'ruf: Hati-Hati, Mosok Kiai Begitu

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin angkat bicara perihal banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Wapres Ma'ruf Amin pun mengingatkan kepada para Kiai untuk tidak mencoreng nama pesantren lewat tindakan asusila.

Wapres mengatakan bahwa oknum Kiai yang melakukan pelecehan seksual tidak pantas disebut sebagai Kiai.

“Ini hati-hati ada banyak sekarang pesantren (oknum kiai) yang mencoreng nama pesantren, adanya kekerasan seksual di beberapa Pesantren,” ujar Wapres dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Tahun 2023, Jumat (11/8/2023).

“Jadi ada beberapa pesantren yang kemudian Kiai-Kiainya, bukan Kiai itu sebenarnya, pura-pura jadi Kiai itu, mosok Kiai begitu. Ini yang harus kita jaga," ia menambahkan.

“Mudah-mudahan dunia Pesantren tidak dirusak oleh adanya oknum-oknum yang ingin menghancurkan Pesantren."

Wapres pun meminta agar IPI ikut menjaga keamanan para santri di Pesantren. Dia pun berharap agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum Kiai.