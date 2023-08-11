Kriteria Calon Pemimpin Versi Jokowi Dinilai Condong ke Ganjar Pranowo

Gajar Pranowo dinilai sebagai sosok yang paling memenuhi kriteria pemimpin versi Jokowi (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Sosok Ganjar Pranowo dinilai lebih memenuhi kriteria calon pemimpin versi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibanding dua kandidat bacapres lainnya.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, kriteria calon pemimpin yang diungkapkan Jokowi itu tercermin di masing-masing kandidat bacapres.

"Ya saya kira di antara 4 kriteria itu juga ada di sebagian calon-calon lain. Ada di Anies, ada di Prabowo dan ada di Ganjar," tutur Adi saat dihubungi, Jumat (11/8/2023).

Kriteria pemimpin harua punya nyali, misalnya, kata Adi itu tergambar dalam masing-masing bacapres. Pun dengan kriteria lainnya seperti kriteria berani dan kriteria konsisten.

"Nah, tapi yang keempat ini, bisa berlari, saya kira hanya spesifik ke Ganjar. Di antara nama-nama capres yang lain, saya kira Ganjar lah yang secara spesifik memenuhi kriteria ini yang bisa berlari dan kuat," tuturnya.

Diketahui sebelummya, Presiden Jokowi memberikan empat syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin negara selanjutnya.