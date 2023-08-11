Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Show Off Bawa Pasukan ke Polrestabes Medan, Ini Profil dan Karir Mayor Dedi Hasibuan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |17:39 WIB
Show Off Bawa Pasukan ke Polrestabes Medan, Ini Profil dan Karir Mayor Dedi Hasibuan
Profil dan Karir Mayor Dedi Hasibuan/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Profil dan karir Mayor Dedi Hasibuan akan dibahas secara lengkap dalam artikel di bawah ini. Nama Mayor Dedi Hasibuan viral karena aksinya membawa puluhan anggota Kodam I Bukit Barisan untuk menggeruduk Kantor Polrestabes Medan, Sumatera Utara 5 Agustus 2023.

Aksi Mayor Dedi Hasibuan dan puluhan prajurit TNI ini viral dalam sebuah video berdurasi 5 yang tersebar di media sosial.

Hal ini juga membuat geram Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang langsung menginstruksikan Puspom TNI untuk memeriksa Mayor Dedi Hasibuan beserta puluhan anak buahnya.

Diketahui, Mayor Dedi Hasibuan merupakan perwira menengah (pamen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD).

Mayor Dedi Hasibuan tercatat sebagai salah satu anggota Komando Daerah Militer (Kodam) I Bukit Barisan (Kodam I BB) yang bermarkas di Kota Medan, Sumatera Utara.

Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Riko Siagian mengatakan, Mayor Dedi Hasibuan menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Undang-Undang Hukum Kodam I/BB.

Sebelumnya, Komandan Puspom (Danpuspom) TNI Marsekal Muda Agung Handoko memastikan, penyelidikan kasus Mayor Dedi dan prajurit TNI yang ikut akan terus dilakukan. Bahkan dapat dipastikan, Mayor Dedi dikenakan sanksi disiplin, sekalipun tidak ada unsur pidana.

Halaman:
1 2 3
      
