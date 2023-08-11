Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Persiapan KTT ASEAN, Presiden Jokowi Bakal Pimpin 12 Pertemuan September Mendatang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |17:58 WIB
Persiapan KTT ASEAN, Presiden Jokowi Bakal Pimpin 12 Pertemuan September Mendatang
Persiapan KTT ASEAN di Jakarta
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) disebut akan memimpin 12 pertemuan selama Konferensi Tingkat Tinggi Asia Tenggara (KTT ASEAN) pada 5-7 September mendatang di Jakarta.

Pertemuan-pertemuan tersebut, antara lain KTT ke-43 ASEAN dalam format plenary dan retreat, KTT ke-26 ASEAN-China, KTT ke-24 ASEAN-Republik Korea, KTT ke-26 ASEAN-Jepang, KTT ke-11 ASEAN-Amerika Serikat.

Lalu, Presiden juga akan memimpin KTT ASEAN-Kanada, KTT ke-26 ASEAN Plus Tiga, KTT ke-20 ASEAN-India, KTT ke-3 ASEAN-Australia, KTT ke-13 ASEAN-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan KTT ke-18 Asia Timur (EAS).

"Presiden RI akan memimpin 12 pertemuan antara tanggal 5 sampai 7 September dan ini semua akan bertempat di Jakarta Convention Center," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

"Presiden juga akan memimpin kegiatan yang bersifat non persidangan seperti opening ceremony 43th ASEAN Summits, opening dari Indo Pasifik Forum, gala dinner, sosial event yang akan berlangsung pada tanggal 7. Serta closing ceremony dan handding over kepada ketua yang berikutnya," Sidharto menambahkan.

"Rangkaian akan diakhiri press conference oleh presiden pada tanggal 7 September."

Halaman:
1 2
      
