Jokowi Ungkap 4 Kriteria Capres, Sekjen Perindo: Semuanya Ada di Ganjar Pranowo

Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq menilai 4 kriteria capres yang disebutkan Jokowi ada pada diri Ganjar Pranowo. (MNC Portal)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap 4 kriteria calon presiden (Capres) yang layak menggantikannya pada 2024. Jokowi mengungkapkan hal itu saat menggelar pertemuan dengan para pemimpin redaksi (pemred) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq menegaskan, kriteria yang diinginkan Jokowi tersebut ada dalam sosok bacapres Perindo, Ganjar Pranowo. Sebab salah satu kriteria tidak masuk terhadap capres lain.

"Empat kriteria itu milik Ganjar Pranowo, karena mungkin 1-3 dapat dipenuhi oleh kandidat lainnya, tapi tidak ketika masuk di poin 4," ucap Rofiq saat dihubungi, Jumat (11/8/2023).

Empat kriteria tersebut adalah bernyali, berani, konsisten, dan mampu berlari. Rofiq menerangkan, terkait mampu berlari, menurutnya sosok Ganjar yang dapat melanjutkan program pembangunan Jokowi.

BACA JUGA: Pengamat Nilai 4 Kriteria Calon Pemimpin Idaman Jokowi Ada di Ganjar Pranowo

"Itu pesan jelas sekali kalau berlari itu tidak semata fisik, tapi dia juga harus memahami substansi pembangunan yang selama ini sudah diawali oleh Pak Jokowi," tuturnya.