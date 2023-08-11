Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pamer Pasukan dan Geruduk Polrestabes Medan, Puspomad Periksa Mayor Dedi Hari Ini

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:30 WIB
Pamer Pasukan dan Geruduk Polrestabes Medan, Puspomad Periksa Mayor Dedi Hari Ini
Mayor Dedi Hasibuan Dikenakan Sanksi Disiplin/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA – Aksi Mayor Dedi Hasibuan meminta penangguhan penahanan terhadap kerabatnya, yakni Ahmad Rosid Hasibuan (ARH) tersangka kasus mafia tanah di Polrestabes Medan dengan didampingi puluhan prajurit TNI AD, membuat geram Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari mengatakan, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad) sudah memulai pemeriksaan kepada Mayor Dedi.

"Sudah mulai (pemeriksaan Mayor Dedi) hari ini, mulai dilakukan proses penyelidikan oleh Puspomad," kata Hamim kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Hamim mengatakan, untuk 13 orang yang ikut dalam penggerudukan polrestabes Medan bersama Mayor Dedi masih menjalani pemeriksaan di Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) I/Bukit Barisan.

Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda Agung Handoko mengatakan kasus Mayor Dedi yang membawa rombongan TNI ke Polrestabes Medan dilimpahkan ke Puspom TNI Angkatan Darat.

