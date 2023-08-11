Atasi Bencana Kekeringan, DPR: Tingkatkan Infrastruktur seperti Bendungan dan Reservoir Air

JAKARTA - Fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Hal ini berdampak pada masalah kekeringan di berbagai daerah.

Pemerintah perlu melakukan tindakan pencegahan, yakni dengan meningkatkan infrastruktur di segala sektor. Tindakan ini sebagai bentuk preventif sekaligus kuratif atas bencana.

"Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mencegah dampak kekeringan. Infrastruktur seperti bendungan, saluran irigasi, dan reservoir air membantu menyimpan dan mengalirkan air untuk irigasi pertanian dan kebutuhan air domestik, yang dapat mengurangi risiko kekeringan," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

"Jadi jangan melakukan tindakan penanggulangan bencana saja, tapi tindakan pencegahannya juga harus diperhatikan,” imbuhnya.

Selain itu, masyarakat terdampak harus mendapatkan bantuan karena sudah menjadi kewajiban pemerintah. “Karena kita lihat bersama, banyak masyarakat menderita akibat bencana kekeringan yang mungkin untuk masyarakat kota biasa saja. Tapi di desa-desa dan pedalaman dampaknya lebih parah karena kekurangan infrastruktur," katanya.

El Nino merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil monitor BMKG, 63% dari zona musim telah memasuki musim kemarau hingga pertengahan 2023. Bahkan, kemarau tahun ini diprediksi BMKG akan lebih kering dari tiga tahun sebelumnya.

Sejumlah wilayah di Indonesia mulai terdampak kekeringan, di antaranya Provinsi Papua Tengah di mana bencana kekeringan melanda Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak. Sekitar 8.000 warga Kabupaten Puncak mengalami bencana kelaparan.

Kekeringan juga melanda Bogor, Jawa Barat dan ada ribuan warga terdampak. Kemudian, Bondowoso, Jombang, dan Bojonegoro Jawa Timur, lalu Temanggung Jawa Tengah, serta Serang Banten. Kejadian ini menimbulkan masalah bagi warga, karena mereka menjadi kesulitan air bersih.

Sementara menurut BMKG daerah yang akan terdampak cukup parah akibat El Nino yaitu Sumatera bagian tengah hingga selatan, Riau bagian selatan, Jambi, Lampung, Banten, hingga Jawa barat. Untuk itu, persoalan ini harus diatasi dengan cepat karena bencana ini juga mengancam sektor pertanian nasional.