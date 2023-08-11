Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |19:03 WIB

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |19:03 WIB
Soal Kriteria Pemimpin Indonesia, SMRC : Arah Jokowi Jelas ke Ganjar Pranowo
Kriteria pemimpin Indonesia yang disampaikan Jokowi dinilai mengarah ke Ganjar Pranowo (Foto: Instagram/@pramonoanungw)
JAKARTA - Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menagatakan analogi yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni maraton serta berani sebagai kriteria pemimpin Indonesia, mengarah ke Ganjar Pranowo.

"Saya kira, arah pembicaraan Jokowi itu cukup jelas, yakni Ganjar Pranowo. Di antara tiga bacapres terpopuler sekarang, kriteria yang dikemukakan oleh Presiden ada pada Ganjar," ujar Saidiman Ahmad, Jumat (11/8/2023).

Selain itu, ia juga menyebut analogi dari Presiden Jokowi untuk pemimpin di masa mendatang itu sangat tepat. "Maknanya adalah, bahwa tantangan kebijakan ke depan sangat kongkrit, dibutuhkan sebuah stamina yang prima dan pikiran yang jernih untuk menghadapinya," kata dia.

Kebijakan yang diambil oleh pemimpin Indonesia di masa mendatang, sambungnya, harus berorientasi pada masa depan yang lebih jauh untuk kepentingan semua, bukan untuk memenuhi kepentingan temporer dan jangka pendek kelompok tertentu.

"Karena itu, diperlukan seorang calon pemimpin yang bukan hanya teruji, tetapi juga memang biasa berpikir dan bertindak kompleks. Pemimpin yang bisa bicara tentang detail-detail kebijakan dengan segala trade-offnya, bukan yang sekadar mengumbar slogan," tuturnya.

Dia menuturkan sosok Ganjar punya stamina untuk menghadapi tantangan kebijakan jangka panjang.

"Dia (Ganjar) juga merupakan orang terdekat Presiden yang memang terlihat dipersiapkan untuk melanjutkan kebijakan pembangunan Indonesia sekarang, dan karakternya mirip dengan Jokowi: tidak sloganistik, melainkan detail dalam membicarakan setiap kebijakan," ujar dia.

