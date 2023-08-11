Terkait Elektabilitas Ganjar, Gibran: Kalau Bacawapres Diumumin Langsung Naik!

SOLO - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka meyakini elektabilitas Ganjar Pranowo bakal naik saat Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) diumumkan.
Hal itu diungkapkan Gibran saat menanggapi turunnya angka elektabilitas Ganjar Pranowo di sejumlah survei.
"Nanti kalau Bacawapres Pak Ganjar sudah diumumkan pasti (elektabilitas) beliau langsung naik. Saya yakin itu," katanya di Balai Kota Solo, Kamis (10/8/2023).
Dia mengakui, saat ini PDI Perjuangan harus mengejar ketertinggalan elektabilitas tersebut. Namun, Gibran optimis partaninya mampu mengejar ketertinggalan.
Ditanya soal ciri cawapres yang akan dipasangkan dengan Ganjar, Gibran menegaskan hal itu menjadi hak Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Kami harus mengejar ketertinggalan, masih ada waktu. Optimis, tenang saja. (Bacawapres) Itu nanti Bu Ketum saja ya. Kalau kami ke akar rumput saja," tuturnya.