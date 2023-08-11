Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Yahya: NU dari Dulu Tidak Pernah Minta Jabatan!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |20:13 WIB
Gus Yahya: NU dari Dulu Tidak Pernah Minta Jabatan!
Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan NU tidak pernah minta jabatan (Foto : MNC)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan sepanjang NU berdiri, pihaknya tidak pernah meminta jabatan kepada pihak tertentu. Sebab NU akan selalu istikhomah memperjuangkan kepentingan agama, bangsa dan dunia.

“NU dari dulu tidak pernah minta. Dari dulu kiai kita enggak pernah nyodor-nyodorkan untuk merebut jabatan,” ucap Gus Yahya, saat membuka Rapat Kerja Nasional Lembaga Kesehatan NU di Semarang, Jumat (11/8/2023).

Gus Yahya menceritakan, saat detik-detik kemerdekaan Indonesia tahun 1945 NU menunjukan sikap terhadap kepentingan bangsa. Sebab saat itu pendiri NU Hadratusyech KH Hasyim Asyari justru memilih Soekarno yang layak memimpin bangsa saat itu dibandingkan anaknya sendiri.

“Pada saat itu ada seorang perwira Jepang namanya Naobuharo Ono dia ini seorang muslim alias Abdul Hamid. Dia ini nanya pada Hadratusyech. 'Kiai kalau nanti Indonesia sudah merdeka betul siapa menurut Kiai yang pantas memimpin negara yang baru lahir ini?” cerita Gus Yahya.

"Kiai Hasyim dengan tanpa ragu-ragu menjawab Insinyur Soekarno. Padahal putranya sendiri ini (KH Wahid Yasyim) tokoh utama. Kenapa ndak disebut ya kalau bisa Wahid Hasyim. Beliau dengan tanpa ragu menyebut insinyur Soekarno," sambung Gus Yahya.

Gus Yahya menambahkan saat itu, KH Wahid Hasyim masuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

“Dulu itu menjelang kemerdekaan RI. Di tengah instensnya pergulatan persiapan kemerdekaan dengan PPKI dan BPUPKI di mana di situ KH Wahid Hasyim (ayah Gus Dur) putra Hadratusyech KH Hasyim Asyari menjadi salah seorang tokoh utama panitia 9,” ucap Gus Yahya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185451/gus_yahya-ufb9_large.jpg
Gus Yahya: Rapat Syuriyah Tidak Berwenang Berhentikan Ketum PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185265/pbnu-bwyQ_large.jpeg
Viral Video Gus Yahya Bicara Diberhentikan Rais Aam Beredar di Tengah Kabar Pemakzulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176818/kh_yahya_cholil_staquf-6Dxj_large.jpg
PBNU Ajak Santri dan Warga NU Tak Kecil Hati Hadapi Penghinaan Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149978/pbnu-1zus_large.jpg
Ketum PBNU Gus Yahya Temui Prabowo di Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124378/pbnu-v7jI_large.jpg
Peduli Disabilitas, PBNU Gelar Pelatihan Guru Alquran Bahasa Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/337/3120146/kh_said_aqil_siradj-OX48_large.jpeg
PBNU Minta Doakan Kesembuhan KH Said Aqil yang Sedang Sakit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement