Gempa M3,7 Guncang Wilayah Ternate

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,7 mengguncang wilayah Ternate, Maluku Utara, pada Jumat (11/8/2023) sekira pukul 22.09 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.48 Lintang Utara - 126.44 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.7, 11-Aug-2023 22:09:47WIB, Lok:0.48LU, 126.44BT (107 km BaratDaya TERNATE-MALUT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum staernabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)