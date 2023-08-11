Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Unggul Bacapres di Survei SSC, Perindo: Pilihan Tepat Perempuan dan Milenial

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |23:00 WIB
Ganjar Pranowo Unggul Bacapres di Survei SSC, Perindo: Pilihan Tepat Perempuan dan Milenial
Juru Bicara Nasional DPP Perindo, Ike Julies (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Ike Julies Tiati atau dikenal Ike Suharjo mengapresiasi hasil survei Surabaya Survey Center (SSC) yang menempatkan Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo unggul atas dua Bacapres lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Adapun Ganjar, unggul dalam pemilih perempuan dan milenial di Jawa Timur.

"Berdasarkan survei tersebut, Mas Ganjar Pranowo dipilih dan didukung oleh mayoritas perempuan dan milenial yang ada di Jawa Timur sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029," kata Ike kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Ike -- yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu -- menilai, dukungan mayoritas perempuan dan milenial terhadap Ganjar merupakan hasil yang tidak mengagetkan.

Pasalnya, selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mempunyai komitmen dan kepedulian yang tinggi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Melalui berbagai program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Ganjar berhasil menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi serta menurunkan angka stunting.

"Sehingga, dukungan mayoritas perempuan yang ada di Jawa Timur terhadap Mas Ganjar Pranowo merupakan pilihan yang tepat," jelasnya.

Selain itu, lanjut Ike, Ganjar merupakan sosok family man, blak-blakan, mudah berkomunikasi dengan siapapun, serta sangat paham dengan kebutuhan anak-anak muda. Sehingga tak heran, Ganjar dinilai sangat cocok dengan spirit yang tinggi dari anak muda.

"Di tengah perkembangan teknologi dan informasi, Mas Ganjar Pranowo sudah menyiapkan program pendidikan digital. Hal ini tentu semakin meyakinkan masyarakat jika Mas Ganjar Pranowo merupakan sosok yang paham akan kebutuhan anak muda Indonesia," pungkasnya.

