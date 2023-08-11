TGB Zainul Majdi Minta Relawan Ganjar Pranowo Kolaborasi dengan Parpol Koalisi

JAKARTA - Ketua Harian Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi meminta kepada para relawan Ganjar Pranowo tidak bertentangan dengan Partai Politik (Parpol).

Hal itu disampaikannya saat diskusi dengan 50 kelompok relawan Ganjar Pranowo di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Jumat, (11/8/2023).

"Jadi tidak boleh juga kita merasa bahwa kita lebih baik dari Parpol sebagaimana Parpol juga gak boleh merasa lebih baik dari gerakan kerelawanan," ujarnya.

Dia pun berharap kepada para relawan membangun kerja sama dengan Parpol koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Ketika mas Ganjar sesuai UU Pilpres sesuai demokrasi yang kita anut diajukan Parpol lalu didukung relawan maka itu hrs dalam satu gerak yang menguatkan dan melengkapi," ucapnya.