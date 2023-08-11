TGB Zainul Majdi Ingatkan Relawan Ganjar Pranowo Jaga Persatuan

JAKARTA - Ketua Harian Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi meminta kepada para relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo tidak menyebarkan ujaran kebencian.

Hal itu ia sampaikan saat diskusi dengan 50 kelompok relawan Ganjar Pranowo di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Jumat, (11/8/2023).

"Karena itu sering disampaikan mas Ganjar bahwa kita gak boleh menyebarkan hatespeech. Bahkan ekstrimnya gantikan sama love speech, bahasa yang baik," ujarnya.

Kata dia hal ini bagian dari merawat dan menjaga kerukunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. TGB pun berharap agar para relawan tersebut bisa menjaga persatuan.

"Tidak ada presidensi yang lebih berharga, tdk ada sesuatu, jangan kan presidensi yang 5 tahunan. Sesuatu yang sifatnya bahkan kekuasaan yang lebih dahsyat dari itu, itu tidak lebih berharga dari persatuan kita sebagai bangsa," ucapnya.

Lanjut Ganjar, presiden boleh berganti, datang dan pergi namun keutuhan sebagai bangsa Indonesia harus menjadi yang utama. Sebab, kata dia keutuhan sebagai bangsa akan menjadi warisan untuk anak cucu.

"Apa yang kita wariskan buat anak cucu kita? indonesia yang bersatu yang kokoh dan taqwa menjaga persaudaraan," ucapnya.