Relawan Ganjar Sebut TGB Zainul Majdi Sosok yang Punya Pemikiran Cemerlang

JAKARTA - Para relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menilai Ketua Harian Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi adalah sosok yang tepat untuk memberikan arahan. Oleh sebab itu, para relawan sangat ingin selain berdiskusi dengan TGB.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Komando Ganjar, Arya Edi Kusuma. Para relawan sudah sejak lama ingin berdiskusi dengan TGB.

"Karena beliau adalah sosok yang mampu memberikan pembekalan dan arahan, kami sangat menantikan arahan beliau," ujarnya, Kamis, (11/8/2023).

Diketahui, terdapat 50 kelompok relawan Ganjar Pranowo yang hadir dalam diskusi pembekalan dan deklarasi dukungan ke Ganjar Pranowo Penerus Joko Widodo oleh Forum Bhinneka Indonesia (Forbhin) di salah satu hotel di Jakarta Pusat.