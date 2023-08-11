Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Pelajar SMA Disiram Air Keras di Pulogadung, Alami Luka di Wajah dan Leher

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |05:01 WIB
5 Fakta Pelajar SMA Disiram Air Keras di Pulogadung, Alami Luka di Wajah dan Leher
Illustrasi Air Keras (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pelajar Sekolah Menegah Atas (SMA) disiram wajahnya oleh air keras ketika mengendarai sepeda motor di Jalan Pisangan Lama 3, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Kamis 10 Agustus 2023.

Akibatnya, wajah pelajar tersebut mengalami luka terutama di bagian matanya lantaran disiram air keras oleh pelajar SMA lainnya ketika berpapasan di jalan tersebut. Berikut sejumlah faktanya:

1. Korban Hendak Dibacok

Seorang saksi, Siti Royani (44) mengatakan, korban awalnya hendak dibacok menggunakan senjata tajam oleh pelajar yang dibonceng di sepeda motor, namun berhasil menghindar. Tiba-tiba, pelajar yang mengendarai sepeda motor menyiram air kimia ke arah wajah korban.

"Awalnya dia mau disabet tetapi berhasil menghindar. Karena tidak kena, yang bawa sepeda motor menyiram air kimia ke wajah korban itu. Tetapi sepertinya tidak terlalu keras (larutan kimia), jadinya wajah korban tidak sampai melepuh," ujar Royani saat ditemui di lokasi.

2. Pelaku Diduga Seorang Pelajar

Pelaku dan korban diperkirakan dari sekolah yang berbeda. Dia mengatakan siraman air kimia tersebut juga mengenai anak kecil yang berposisi dibonceng oleh korban.

"Selain pelajar itu, ada anak kecil yang kena juga. Soalnya kan boncengan sama korban di motor. Tetapi saya kurang tahu kondisi anak kecilnya," ujar saksi mata di lokasi kejadian, Royani.

Halaman:
1 2 3
      
