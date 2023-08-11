Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Tewas Gegara Konflik Keluarga di Depok Jalani Proses Autopsi di RS Polri

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |02:28 WIB
Korban Tewas Gegara Konflik Keluarga di Depok Jalani Proses Autopsi di RS Polri
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Jenazah wanita berinisial SW (43) yang ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah rumah Jalan Bhakti Abri, Sukamaju Baru, Tapos, Depok, Jawa Barat, kini telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Jenazah yang diduga terlibat dalam perselisihan keluarga, antara orangtua dan anak itu, kini tengah menjalani autopsi guna menambah keterangan penyidikan.

Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Hariyanto menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima permintaan autopsi dari Polsek Cimanggis pada Kamis siang tadi.

"Iya ada permintaan autopsi dari Polsek Cimanggis. Kasus pembunuhan. Identitas SW, perempuan, usia 43 tahun," jelas Hariyanto melalui pesan singkat kepada MPI, Kamis (10/8/2023).

Hariyanto mengatakan saat ini proses autopsi masih berlanjut di ruangan instalasi forensik RS Polri. Ia mengatakan ihwal kapan diputuskan selesainya autopsi hingga dibawa ke Rumah Duka, itu merupakan kewenangan keluarga korban dan penyidik kepolisian.

"Belum tahu (selesai autopsi), mungkin koordinasi antara keluarga dan penyidik," ungkap Hariyanto.

Sementara itu, Humas RS Bhayangkara Polri Kramat Jati, Kompol Zulfa menyampaikan jenazah SW datang ke RS Polri sekira pukul 13.10 WIB. Ia menegaskan hasil autopsi nantinya akan diserahkan langsung ke penyidik kepolisian.

"Benar, Jenazah datang ke RS Polri Kramat Jati pada sekira pukul 13.10 WIB. Saat ini masih dilakukan autopsi, nanti hasilnya diserahkan langsung ke penyidik kepolisian," katanya.

