Pj Gubenur DKI Jakarta Kaget Kabel Menjuntai Kembali Telan Korban

JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terlihat kaget ketika mengetahui kabel menjuntai hingga ke badan jalan kembali memakan korban. Sebab kemarin malam seorang pengendara sepeda motor terjatuh akibat terjerat kabel optik di Jalan KS Tubun RT 1/1, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

"Hah Ceritanya gimana?," tanya Heru kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Usai dijelaskan oleh awak media terkait kronologi pengendara yang menjadi korban akibat kabel menjuntai, Heru membalas dengan tegas, bahwa pihaknya akan menyelesaikan masalah ini sampai November 2023.

"Sebelum ini semua kejadian yang berentetan, bulan November kan kita udah turun, Saya udah kasih tahu," sambung Heru.

Pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) agar fokus merapihkan kabel-kabel yang sering kali mengganggu masyarakat. Para operator kabel juga diberikan tenggat waktu selama satu bulan.

"Nah sekarang saya baru dikasih tau Apjatel nih. Saya minta Apjatel untuk concern. Asisten pembangunan (Asbang) udah meminta, asisten pembangunan pak Affan sudah meminta Apjatel untuk semua memastikan di area-area yang tadi, area yang strategis termasuk yang rawan itu, satu bulan," kata Heru.

Heru menegaskan jika operator pemilik kabel tidak menggubris permintaanya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) akan memberikan langkah tegas.

"Ya kalau enggak nanti saya evaluasi, saya tanya sama PTSP nanti kita ambil aksi apa. Ya saya prihatin ya sama kejadian itu," katanya.