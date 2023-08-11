Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjil-Genap di Jakarta Ditiadakan saat HUT Ke-78 RI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |12:30 WIB
Ganjil-Genap di Jakarta Ditiadakan saat HUT Ke-78 RI
Ilustrasi ganjil genap (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan ganjil-genap pada 17 Agustus 2023 . Hal tersebut diberlakukan dengan bertepatannya dengan libur nasional perayaan Hari Kemerdekaan Ke-78 RI.

“Sehubungan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023, ganjil genap di DKI Jakarta ditiadakan,” demikian pernyataan yang disampaikan Dishub DKI melalui akun Instagramnya, Jumat (11/8/2023).

Ketentuan ini dibuat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Serta Pergub 88 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (3) tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

“Diimbau kepada para pengguna jalan agar dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148530/catat_ganjil_genap_ditiadakan_saat_libur_tahun_baru_islam_27_juni-nIC6_large.jpg
Catat! Ganjil-Genap Ditiadakan saat Libur Tahun Baru Islam 27 Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/338/3145929/ganjil_genap-MnJN_large.jpg
Catat, Ganjil-Genap di Jakarta Kembali Berlaku Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/338/3137059/ilustrasi_ganjil_genap-VUX2_large.jpg
Ganjil-Genap Jakarta Ditiadakan Saat Hari Raya Waisak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/338/3108092/ganjil_genap-MAmv_large.jpg
Libur Isra Miraj dan Perayaan Imlek, Ganjil Genap Hari Ini Ditiadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/338/3105630/jakarta_bebas_ganjil_genap_saat_libur_isra_miraj_dan_imlek-UgEc_large.jpeg
Catat! Jakarta Bebas Ganjil Genap Saat Libur Isra Miraj dan Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/338/3100422/lalu_lintas-BHcP_large.jpg
Spesial Tahun Baru, Ganjil-Genap di Jakarta Ditiadakan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement