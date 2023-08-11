Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Penganiayaan Anak Kandung di Depok Mulai Membaik, Kini Dirujuk ke RS Polri

Iyung Rizki , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |14:03 WIB
Korban Penganiayaan Anak Kandung di Depok Mulai Membaik, Kini Dirujuk ke RS Polri
Korban pembacokan anak kandung kondisinya mulai membaik/Foto: Okezone
DEPOK - Korban penganiayaan, yakni Munir, yang terjadi di Kampung Sindangkarsa, Tapos, Kota Depok, kini kondisinya sudah mulai membaik. Ia pun kini tengah dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Pasca kejadian keji yang diduga dilakukan oleh anak kandungnya tersebut, kini kondisi rumah korban tampak sepi dan masih terpasang garis polisi.

Ketua RT setempat, Udi Rusiana mengatakan, Munir telah dipindahkan pada Kamis malam dari RS Sentra Medika Depok ke RS Polri Kramat Jati.

Dirinya juga menjelaskan bahwa kondisinya sudah membaik. Sementara itu, kondisi dari anak bungsu korban kini masih mengalami trauma dan dirawat oleh sang nenek.

"Kondisi bapaknya udah mulai membaik. Sekarang sudah dirujuk ke RS Polri," katanya.

