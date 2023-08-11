Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Tangan Siswi SMKN Gunung Putri Terjepit Mesin Penggiling Jahe

Cahyat Supriatna , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |14:35 WIB
Tragis! Tangan Siswi SMKN Gunung Putri Terjepit Mesin Penggiling Jahe
Petugas Damkar berusaha menyelamatkan siswi SMKN 1 Gunung Putri yang tangannya terjepit mesin penggiling jahe (Foto: Cahyat Supriatna)
A
A
A

BOGOR - Tangan seorang siswi kelas 12 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjepit mesin penggiling jahe.

Peristiwa itu terjadi saat korban sedang mengikuti kegiatan praktik di laboratorium sekolah pada Jumat (11/8/2023) siang.

Berawal saat korban yang diketahui bernama Salma Khaerunnisa bersama beberapa orang temannya mengikuti praktik pengolahan ekstrak jahe didampingi seorang guru dan petugas laboratorium.

Saat itu, korban diduga tidak menggunakan spatula saat menggiling jahe dan tanpa sengaja jarinya masuk dan tertarik mesin penggiling sampai ke pergelangan tangan. Orangtua korban yang datang melihat kondisi anaknya sempat menangis histeris.

Selama hampir dua jam tangan korban terjepit, tim rescue dari Damkar Kabupaten Bogor tiba di lokasi membawa sejumlah peralatan dan langsung melakukan proses evakuasi korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement