Tragis! Tangan Siswi SMKN Gunung Putri Terjepit Mesin Penggiling Jahe

BOGOR - Tangan seorang siswi kelas 12 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjepit mesin penggiling jahe.

Peristiwa itu terjadi saat korban sedang mengikuti kegiatan praktik di laboratorium sekolah pada Jumat (11/8/2023) siang.

Berawal saat korban yang diketahui bernama Salma Khaerunnisa bersama beberapa orang temannya mengikuti praktik pengolahan ekstrak jahe didampingi seorang guru dan petugas laboratorium.

BACA JUGA: Kecelakaan Maut Tewaskan Seorang Perawat di Tol Dalam Kota Jakarta

Saat itu, korban diduga tidak menggunakan spatula saat menggiling jahe dan tanpa sengaja jarinya masuk dan tertarik mesin penggiling sampai ke pergelangan tangan. Orangtua korban yang datang melihat kondisi anaknya sempat menangis histeris.

Selama hampir dua jam tangan korban terjepit, tim rescue dari Damkar Kabupaten Bogor tiba di lokasi membawa sejumlah peralatan dan langsung melakukan proses evakuasi korban.