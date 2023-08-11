Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terinspirasi Sandiaga Uno, Emak-Emak di Tangerang Kini Miliki Penghasilan Tambahan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |14:44 WIB
Terinspirasi Sandiaga Uno, Emak-Emak di Tangerang Kini Miliki Penghasilan Tambahan
Sandiaga Uno Bersama Emak-Emak/dok: Okezone
A
A
A

TANGERANG- Sejumlah ibu-ibu di Kota Tangerang memanfaatkan peluang besar dari Aksi Jaringan Sandi Uno untuk mempunyai penghasilan tambahan serta terbukanya lapangan pekerjaan baru, yaitu dengan pembuatan sabun cuci di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Perwakilan Aksi Jaringan Sandi Uno Tangerang, Susanto mengatakan, program ini sangat bermanfaat ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan penghasilan tambahan dalam kebutuhan keluarga. Ia pun menambahkan bahwa pembuatan sabun cuci sangat mudah dibuat sebagai peluang usaha.

"Aksi Jaringan Sandi Uno mengadakan pelatihan pembuatan sabun cuci bagi ibu-ibu rumah tangga di Kota Tangerang, program yang dilakukan bisa menghasilkan uang tambahan untuk bantu-bantu ekonomi keluarga,”kata Susanto, Jumat (11/8/2023).

ist

Susanto mengatakan, pelatihan ini sesuai dengan arahan Sandiaga Uno dalam mewujudkan 4,4 juta lapangan pekerjaan baru tercipta. Sehingga program yang digelar dapat bermanfaat bagi ibu-ibu rumah tangga.

"Aksi Jaringan Sandi Uno memberikan pelatihan untuk mendukung program dari Bapak Sandiaga Uno, yakni menciptakan 4,4 juta lapangan kerja di mulai dari UMKM. Maka program ini dipilih untuk ibu-ibu karena sangat melekat, selain bisa dipakai sendiri, tetapi juga dapat dijual kembali," ungkap Susanto.

Diketahui, Sandiaga Uno konsisten memfasilitasi para pelaku UMKM melalui berbagai program dan kegiatan. Salah satunya kehadiran Aksi Jaringan Sandi Uno di Kota Tangerang bergerak memberikan pelatihan pembuatan sabun untuk mengurangi angka pengangguran.

"Sosok Pak Sandi sangat menginspirasi, karena visi misinya ingin mengurangi pengangguran,"ujarnya.

"Dengan begitu Aksi Jaringan Sandi Uno sangat mendukung sekali, jadi kita siap bergerak membantu masyarakat memberikan pelatihan sesuai dengan keinginan di setiap daerah. Kami akan selalu ada disamping para pelaku UMKM dimanapun berada kita bina dan support," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
