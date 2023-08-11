Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Seorang Kakek Ditangkap Usai Sebarkan Video Hoaks Pendemo Ditusuk Aparat, Ini Tampangnya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |14:57 WIB
Seorang Kakek Ditangkap Usai Sebarkan Video Hoaks Pendemo Ditusuk Aparat, Ini Tampangnya!
Kakek ditangkap usai sebar video hoaks/ist
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap seorang pria asal Bekasi berinisial R (59) setelah menyebar berita bohong atau hoaks. Kakek ini ditangkap setelah menyebarkan narasi pendemo ditusuk aparat di media sosial.

Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, polisi menangkap pelaku pada Jumat (11/8) dini hari di wilayah Bekasi.

“Pelaku R menyebarkan berita bohong tersebut melalui grup WhatsApp. Narasi bohong itu disebarkan oleh pelaku pada Kamis (10/8) dengan bertepatan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh,” ujar Ade Safri.

Ade menjelaskan, pelaku menyebarkan video hoaks dengan narasi yang mengatakan bahwa seorang pendemo di Daan Mogot, Jakarta Barat ditusuk aparat menggunakan pisau.

“Pelaku menyebarkan video dengan disertai narasi ‘aksi demo di tusuk sama aparat di Jalan Daan Mogot Jakarta Barat,” lanjut Ade.

Dia menegaskan, bahwa video serta narasi yang disebarkan merupakan tidak benar. Pelaku R, lanjut Ade, mengaku mendapatkan video hoaks tersebut dari grup WhatsApp lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161451/polri-biJW_large.jpg
Geram! Irjen Karyoto Kejar Penyebar Hoaks yang Fitnah Dirinya Marahi Kapolri karena Tak Jadi Kabareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/519/3134479/hoaks-TWsM_large.jpg
Pakai AI Kelabui 100 Korban, 3 Penyebar Hoaks Promo Motor Murah Catut Nama Sejumlah Gubernur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/337/3091789/hoax-tL4o_large.jpg
Beredar Rekaman Suara Mirip Jokowi Terkait Ahmad Luthfi Ternyata Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/525/3089205/tim_sar-SPf6_large.jpg
Beredar Kabar 2 Orang Hanyut di Sungai Cigede Dayeuhkolot, Tim SAR: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/337/2998061/beredar-kabar-peringatan-erupsi-besar-gunung-gamalama-pvmbg-hoaks-RwG6gYrh0H.jpg
Beredar Kabar Peringatan Erupsi Besar Gunung Gamalama, PVMBG: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/337/2993319/amien-rais-meninggal-hoax-tasniem-bapak-masih-mengisi-pengajian-di-mana-mana-kWeHlCBwBu.jpg
Amien Rais Meninggal Hoax, Tasniem : Bapak Masih Mengisi Pengajian di Mana-mana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement