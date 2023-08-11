Heru Budi Minta Pemilik Kabel Optik Komunikasi Intens dengan Sultan

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta pemilik kabel fiber optik untuk komunikasi intens dengan korban Sultan Rifat Alfatih. Hal itu agar masalah di antara kedua pihak dapat segera selesai.

"Pemilik itu (kabel fiber optik) bisa komunukasi intens dengan korban dan keluarga," kata Heru di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Terkait masalah tersebut, Heru mengaku sudah menerima laporan dari Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin terkait pertemuan dengan Sultan.

"Ya memang saya minta Pak Wali Kota dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk menemui Sultan," ujarnya.

Sebagai informasi, Sultan merupakan korban kabel menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan.

Saat ini, kondisinya mulai membaik setelah dirawat di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim dokter gabungan RS Polri yang fokus menaikkan berat badan Sultan.