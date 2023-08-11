Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heru Budi Minta Pemilik Kabel Optik Komunikasi Intens dengan Sultan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |15:56 WIB
Heru Budi Minta Pemilik Kabel Optik Komunikasi Intens dengan Sultan
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (MPI/Dimas Choirul)
A
A
A

 

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta pemilik kabel fiber optik untuk komunikasi intens dengan korban Sultan Rifat Alfatih. Hal itu agar masalah di antara kedua pihak dapat segera selesai.

"Pemilik itu (kabel fiber optik) bisa komunukasi intens dengan korban dan keluarga," kata Heru di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Terkait masalah tersebut, Heru mengaku sudah menerima laporan dari Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin terkait pertemuan dengan Sultan.

"Ya memang saya minta Pak Wali Kota dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk menemui Sultan," ujarnya.

Sebagai informasi, Sultan merupakan korban kabel menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan.

Saat ini, kondisinya mulai membaik setelah dirawat di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim dokter gabungan RS Polri yang fokus menaikkan berat badan Sultan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/337/2937422/korban-terjerat-kabel-fiber-optik-sultan-rifat-dipulangkan-begini-kondisinya-Un2qKNhtgh.jpg
Korban Terjerat Kabel Fiber Optik Sultan Rifat Dipulangkan, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/338/2899303/petugas-tata-kabel-udara-yang-semrawut-dan-menjuntai-di-kuningan-svBNBaVxeE.jpg
Petugas Tata Kabel Udara yang Semrawut dan Menjuntai di Kuningan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/338/2897823/antisipasi-kecelakaan-kabel-semrawut-di-tebet-dirapikan-PhdOJpVyf5.jpg
Antisipasi Kecelakaan, Kabel Semrawut di Tebet Dirapikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/338/2892544/kabel-semrawut-di-veteran-jaksel-dipotong-petugas-q9Pzj2TEAW.jpg
Kabel Semrawut di Veteran Jaksel Dipotong Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/338/2881726/kabel-semrawut-kembali-telan-korban-ayah-dan-anak-di-joglo-terluka-gI6996HeJq.jpeg
Kabel Semrawut Kembali Telan Korban, Ayah dan Anak di Joglo Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/338/2870432/ayah-sultan-jalani-pemeriksaan-kasus-kabel-fiber-optik-bawa-sejumlah-dokumen-IZ7R085gAX.jpg
Ayah Sultan Jalani Pemeriksaan Kasus Kabel Fiber Optik, Bawa Sejumlah Dokumen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement