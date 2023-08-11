Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Lengkap Bayi Diduga Tertukar di RS Bogor, Ibu Tes DNA

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:07 WIB
Kronologi Lengkap Bayi Diduga Tertukar di RS Bogor, Ibu Tes DNA
Warga Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, Siti Mauliah (37) mengungkap kronologi bayinya diduga tertukar. (Ist)
A
A
A

BOGOR - Warga Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Siti Mauliah (37), mengungkap kronologi bayinya diduga tertukar di RS Sentosa Bogor. Hal itu berawal dari hati nuraninya yang merasa ada kejanggalan ketika hendak pulang ke rumah.

"Dari awal sih gini ya. Saya tuh ngerasa pas mau pulang aja kejanggalan hati dari fisik bayi itu berbeda banget. Berubah gitu dari yang kemarin saya gendong. Pas saya mau pulang, kok bayi ini beda banget. Sampai ngomong ke bapaknya juga 'Pah ini kayaknya bukan anak kita deh'. Kata bapaknya 'masa sih'," kata Siti kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Dari fisik, Siti melihat rambut pada bayi yang dibawanya ketika itu cukup banyak. Padahal, bayi yang awal disusuinya memiliki rambut lebih sedikit.

"Kata saya 'kok rambutnya gini, gembal banget', kalau yang itu (awal) ada tapi agak tipis. Yang semalam punya saya itu memang agak putih. Terus kata bapaknya 'Udah Mah, enggak bakalan salah rumah sakit, ini anak kita kali' katanya. Terus 'masa sih anak kita bukan ya Pah', terus 'mah udahlah jangan dibahas, enggak mungkin salah rumah sakit, orang perawatannya lumayan bagus kan gitu'," kata Siti menirukan percakapannya dengan suaminya.

Selanjutnya, Siti berusaha meyakinkan dirinya bahwa bayi yang dibawanya itu adalah buat hatinya. Proses pun berlanjut saat mengurus administrasi kepulangan pasien.

"Ya sudah kan saya enggak mau perpanjang, saya ke ruang admin, dipanggil ngurus admin. Pas mau pulang memang pas pertama juga enggak ada yang nganter, saya sama suami yang ngurus-ngurus masuk rumah sakit juga. Terus sudah gitu saya ke admin, pas dibuka gelang ponakan sama suami saya nungguin di ruang kamar saya tadi," jelasnya.

"Terus ada bidan. Bidan itu ngomong seperti ini 'bu, kok ini gelang pasien si B'. 'Ih bukan' suami saya nyautin dari depan. Udah kan, kenapa diiyain juga gitu kan. Pas udah gitu pulang, gelangnya dibawa, dikasih ke saya, katanya simpen baik-baik," sambung Siti.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tes DNA bogor bayi tertukar Bayi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement