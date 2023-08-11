Kronologi Lengkap Bayi Diduga Tertukar di RS Bogor, Ibu Tes DNA

BOGOR - Warga Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Siti Mauliah (37), mengungkap kronologi bayinya diduga tertukar di RS Sentosa Bogor. Hal itu berawal dari hati nuraninya yang merasa ada kejanggalan ketika hendak pulang ke rumah.

"Dari awal sih gini ya. Saya tuh ngerasa pas mau pulang aja kejanggalan hati dari fisik bayi itu berbeda banget. Berubah gitu dari yang kemarin saya gendong. Pas saya mau pulang, kok bayi ini beda banget. Sampai ngomong ke bapaknya juga 'Pah ini kayaknya bukan anak kita deh'. Kata bapaknya 'masa sih'," kata Siti kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Dari fisik, Siti melihat rambut pada bayi yang dibawanya ketika itu cukup banyak. Padahal, bayi yang awal disusuinya memiliki rambut lebih sedikit.

"Kata saya 'kok rambutnya gini, gembal banget', kalau yang itu (awal) ada tapi agak tipis. Yang semalam punya saya itu memang agak putih. Terus kata bapaknya 'Udah Mah, enggak bakalan salah rumah sakit, ini anak kita kali' katanya. Terus 'masa sih anak kita bukan ya Pah', terus 'mah udahlah jangan dibahas, enggak mungkin salah rumah sakit, orang perawatannya lumayan bagus kan gitu'," kata Siti menirukan percakapannya dengan suaminya.

Selanjutnya, Siti berusaha meyakinkan dirinya bahwa bayi yang dibawanya itu adalah buat hatinya. Proses pun berlanjut saat mengurus administrasi kepulangan pasien.

"Ya sudah kan saya enggak mau perpanjang, saya ke ruang admin, dipanggil ngurus admin. Pas mau pulang memang pas pertama juga enggak ada yang nganter, saya sama suami yang ngurus-ngurus masuk rumah sakit juga. Terus sudah gitu saya ke admin, pas dibuka gelang ponakan sama suami saya nungguin di ruang kamar saya tadi," jelasnya.

"Terus ada bidan. Bidan itu ngomong seperti ini 'bu, kok ini gelang pasien si B'. 'Ih bukan' suami saya nyautin dari depan. Udah kan, kenapa diiyain juga gitu kan. Pas udah gitu pulang, gelangnya dibawa, dikasih ke saya, katanya simpen baik-baik," sambung Siti.