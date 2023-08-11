Begini Kondisi Siswi di Bogor yang Tangannya Terjepit Mesin Penggiling saat Praktikum Sekolah

Seorang siswi tengah mendapatkan penanganan petugas lantaran tangannya terjepit mesin giling saat praktikum/Foto: Damkar

BOGOR - Siswi SMK berinisal SC, di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor mengalami nasib tragis. Tangannya terjepit mesin gilingan saat praktikum sekolah hingga alami luka parah.

"(Kondisi) hancur," kata Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Asan dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

Asan mengatakan, peristiwa itu bermula dari laporan sekolah sekira pukul 10.14 WIB. Dilaporkan terdapat tangan salah satu siswinya terjepit mesin giling.

"Lengannya terjepit mesin giling saat melakukan praktik di sekolahnya," jelasnya.

Mendapat laporan tersebut, petugas bergegas menuju lokasi kejadian. Dengan berbagai peralatan, petugas berupaya mengevakuasi tangan korban.

"Evakuasi dilakukan selama 30 menit," ungkapnya.

Terpisah, Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayi Tri Nugraha membenarkan adanya kejadian tersebut. Polisi sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi.