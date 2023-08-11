Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Kondisi Siswi di Bogor yang Tangannya Terjepit Mesin Penggiling saat Praktikum Sekolah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:08 WIB
Begini Kondisi Siswi di Bogor yang Tangannya Terjepit Mesin Penggiling saat Praktikum Sekolah
Seorang siswi tengah mendapatkan penanganan petugas lantaran tangannya terjepit mesin giling saat praktikum/Foto: Damkar
A
A
A

 

BOGOR - Siswi SMK berinisal SC, di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor mengalami nasib tragis. Tangannya terjepit mesin gilingan saat praktikum sekolah hingga alami luka parah.

"(Kondisi) hancur," kata Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Asan dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

 BACA JUGA:

Asan mengatakan, peristiwa itu bermula dari laporan sekolah sekira pukul 10.14 WIB. Dilaporkan terdapat tangan salah satu siswinya terjepit mesin giling.

"Lengannya terjepit mesin giling saat melakukan praktik di sekolahnya," jelasnya.

 BACA JUGA:

Mendapat laporan tersebut, petugas bergegas menuju lokasi kejadian. Dengan berbagai peralatan, petugas berupaya mengevakuasi tangan korban.

"Evakuasi dilakukan selama 30 menit," ungkapnya.

Terpisah, Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayi Tri Nugraha membenarkan adanya kejadian tersebut. Polisi sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement