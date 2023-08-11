Kualitas Udara Jakarta Buruk, Heru Budi: Tanam Pohon dan Perbanyak Kendaraan Listrik

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mengambil langkah dengan menanam pohon dan menambah kendaraan listrik guna mengantisipasi polusi udara. Tahun ini, pihaknya telah menambah 100 kendaraan listrik bus TransJakarta.

"Ya sekali lagi kita sama-sama untuk menghijaukan Jakarta selalu menanam pohon. Berikutnya untuk jangka panjang itu pembangunan transportasi. Bus kita (TransJakarta) Tahun ini 100 kita tambah berbasis baterai," ucap Heru di Jakarta, Jum'at (11/8/2023).

Ia berharap dengan adanya penambahan bus TransJakarta masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi umum. Walaupun dirinya tidak mau memberlakukan aturan pembatasan penggunaan transportasi pribadi. Sebab, masyarakat tetap memiliki mobilitas yang berbeda.

"Ya enggak bisa dibatasi (menggunakan kendaraan pribadi) kan mereka memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Ya saling, pribadi masing-masing saling memahami, menyadari bahwa pencemaran udara Jakarta tidak bisa dibebankan kepada Pemerintah Provinsi DKI semata. Ya harus semuanya," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro menjelaskan kualitas udara buruk yang terjadi di Jakarta merupakan pengaruh udara dari timur Indonesia yang bersifat kering. Peningkatan polusi memang biasa terjadi pada Juni hingga Agustus setiap tahunnya.

"Jadi kalau dari segi siklus memang bulan Juni, Juli, dan Agustus itu selalu terjadi peningkatan pencemaran di Jakarta karena dipengaruhi oleh udara dari timur yang kering," ujar Sigit di Ruang Rapat Kalpataru, Gedung B KLHK, Jakarta Timur, Jumat 11 Agustus 2023.

Sigit merinci penyebab dari tercemarnya kualitas udara itu berdasarkan aktivitas ekonomi yang menggunakan bahan bakar baik dari masyarakat maupun industri. Dia menyebut rincian tersebut berdasarkan hasil kajian inventarisasi industri pencemar udara di DKI Jakarta sejak tahun 2020.

"Jadi kalau dari segi bahan bakar yang digunakan di DKI Jakarta itu sumber emisi, dari batubara 0,42 persen, dari minyak itu 49 persen, dan dari gas itu 51 persen. Kalau dilihat dari sektor-sektornya maka transportasi itu 44 persen, industri 31 persen, industri energi manufaktur 10 persen, perumahan 14 persen, dan komersial 1 persen," ucap Sigit.