Kasus Body Checking Miss Universe 2023, Panitia Ngaku CCTV Mati

JAKARTA - Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihak penyelenggara mengaku kamera CCTV saat para finalis Miss Universe Indonesia 2023 body checking dan difoto tanpa busana.

“Dan pengecekan TKP juga ternyata di sana ada CCTV, walaupun CCTV menurut keterangan panitia atau pelapor CCTV dalam keadaan mati,” kata Hengki kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Kendati begitu, Hengki mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait hal itu. Selain itu, ia menuturkan pihaknya akan melibatkan para ahli untuk mengusut kasus tersebut.

“Kita akan cek, kemudian juga kita akan melibatkan beberapa ahli terkait dengan delik yang terjadi ini termasuk digital forensik,” ujarnya.

BACA JUGA: Peserta Miss Universe yang Jadi Korban Pelecehan Seksual Diduga Capai 30 Orang

Sebelumnya, Mellisa Anggraini, pelapor sekaligus kuasa hukum peserta Miss Universe 2023 korban dugaan pelecehan body checking, yang dilakukan Event Organizer (EO) menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya , Rabu 9 Agustus 2023. Dalam pemeriksaan dia menyampaikan sejumlah bukti foto dan video.

"Saya mewakili para korban sudah diminta keterangan dalam BAP tadi yang lebih singkat," ungkap Mellisa pada wartawan.