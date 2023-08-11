Buron 7 Bulan, 2 Penjambret Ponsel Milik Pesepeda di Kelapa Gading Ditangkap

JAKARTA - Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap dua penjambret handphone milik seorang warga yang sedang bersepeda di Jalan Harpa Raya Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 30 Januari 2023.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan, kasus ini bermula saat korban sedang bersepeda dan melintas di TKP. Korban meletakkan ponselnya di kantong jersey di sisi belakang baju.

"Jadi (pelaku-red) ini jambret spesialis yang sasarannya handphone dari pengguna sepeda. Jadi handphone jenis S22 yang biasa ditaruh di belakang baju kantong belakang diambil oleh tersangka," kata Gidion saat konferensi pers di Mapolres Jakarta Utara, Jumat (11/8/2023).

Ia mengungkapkan, semenjak kasus jambret yang terjadi pada 30 Januari 2023, pihaknya terus melakukan penyelidikan. Berdasarkan penyelidikan dan pengembangan tersebut, dua pelaku Andriyanto (22) dan Mujiono (29) merupakan komplotan spesialis.

"Dari hasil penyelidikan, kemudian yang cukup ulet (pelaku) ini sekitar 7 bulan dan hasil pengembangan dua pelaku sudah melakukan tujuh kali jambret. TKP yaitu 4 di wilayah Jakarta Selatan dan juga di wilayah Jakarta Utara," ucap Gidion.

Gidion menyebut, dari komplotan spesialis jambret tersebut, pihaknya masih mengejar dua pelaku, yaitu S dan J. Keduanya yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) itu berperan sebagai penadah.