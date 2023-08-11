Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dampak El Nino, Sawah di Bekasi Alami Kekeringan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:49 WIB
Dampak El Nino, Sawah di Bekasi Alami Kekeringan
Dampak El Nino, Sawah di Bekasi Kekeringan (Foto: Jonathan S/MNC)
BEKASI - Dampak fenomena El-Nino mulai terasa. Hal ini akibat dari curah hujan di Indonesia yang menjadi lebih rendah membuat sejumlah wilayah kekeringan. Hal itu juga terasa hingga Kota Bekasi.

Salah satu lapak sawah yang mengalami kekeringan berlokasi di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi. Kelompok Tani Benda Jaya yang tengah menanam padi pun harus was-was terkait peristiwa ini.

“Baru sekarang ini kekeringan lagi, sebelumnya pernah beberapa tahun lalu. Tapi memang tidak setiap tahun terjadi (kekeringan),” kata Ketua Kelompok Tani Benda Jaya, Niman saat dijumpai, Jumat (11/8/2023).

Kekeringan tersebut membuat saluran irigasi tidak lagi bisa mengairi sawahnya. Bahkan ketinggian air dari saluran tersebut sudah turun hingga kurang lebih 50 sentimeter.

Akibatnya, untuk mengairi sawah, Niman harus menggunakan mesin pompa bertenaga bensinuntuk menarik air dari dalam tanah. Tentunya kondisi ini memaksa dirinya untuk merogoh kocek lebih banyak.

