Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Imbau Kantor Terapkan WFH saat KTT ASEAN

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:52 WIB
Pemprov DKI Imbau Kantor Terapkan WFH saat KTT ASEAN
Kadishub DKI Syafrin Liputo (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau kantor-kantor untuk melaksanakan pola bekerja dari rumah atau working from home (WFH). Itu dilakukan dalam menyambut pagelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, guna mengantisipasi kemacetan dan pembuangan gas emiten kendaraan yang dinilai memperburuk kualitas udara Ibu Kota.

"Terkait WFH memamg pada saat pelaksananaan KTT ASEAN nanti tanggal 5-7 September, Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan imbauan bagi kantor-kantor yang berada dekat dengan pelaksananaan KTT ASEAN untuk dapat melaksanakan atau menyelenggarakan pola kerja dari rumah (WFH), ujar Syafrin di Gedung B Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Jumat (11/8/2023).

Syafrin mengungkapkan guna menerapkan lebih lanjut mekanisme WFH yang dimaksud, pihaknya kini berkoordinasi melalui Focus Group Discussion (FGD), dalam hal fleksibilitas jam kerja tersebut.

"Kita sudah melakukan uji coba penerapan fleksibilitas jam kerja maksimal 2 jam, 120 menit dan kami akan melakukan evaluasi terhadap tngkat kepadatan di jalan," katanya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro mengatakan opsi kebijakan WFH tersebut dapat dilakukan jika melihat informasi kualitas udara yang tersedia di berbagai website. Adapun website yang dimaksud seperti JAKi, ISPUNet LHK atau website milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Jadi informasi kualitas udara tadi kan sudah tersedia di berbagai website. Mohon itu digunakan untuk masing-masing manajemen guna menentukan apakah perlu WFH atau tidak gitu. Karena kan tidak setiap hari fenomnanya terjadi," ujar Sigit saat sesi jumpa pers yang sama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183781/halte-LhlA_large.jpg
Halte Terbengkalai di Jakarta Harus Dibongkar, Tidak Perlu Alasan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183770/pramono-pTDO_large.jpg
Isu Pakan Harimau Ragunan Dibawa Pulang, Ini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181600/rokok-L7sx_large.jpg
Larangan Penjualan Masuk Raperda KTR, INDEF Wanti-Wanti Efek Domino bagi Ekonomi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455/pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179981/pramono_anung-OmIQ_large.jpg
Pramono: Tak Ada Larangan Memotret di Ruang Publik Jakarta, tapi Ada Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179849/rusunawa_marunda-RPwg_large.jpg
5 Tower Mangkrak Rusunawa Marunda Dibongkar, Dibangun Ulang 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement