HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bikin Kemacetan Parah, Penutup Gorong-Gorong Underpass Mampang Ternyata Dicuri

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |17:22 WIB
Bikin Kemacetan Parah, Penutup Gorong-Gorong Underpass Mampang Ternyata Dicuri
Penutup gorong-gorong di Mampang dicuri/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA-Polisi menyebut penutupan lobang gorong-gorong di Underpass Mampang-Kuningan bukanlah rusak, melainkan dicuri orang tak dikenal.

Akibatnya, kemacetan parah terjadi di Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan pagi tadi.

"Hasil pemeriksaan sementara itu dugaannya diambil orang tak dikenal," ujar Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol Mashuri saat dikonfirmasi, Jumat (11/8/2023).

Dikatakanya, penutup gorong-gorong itu diduga bukan hilang ataupun rusak dan jatuh ke saluran air.

Namun, penutup tersebut diduga diambil oleh seseorang hingga gorong-gorong tersebut sudah tak ada lagi di lokasi.

